Il Trono di Spade, Emilia Clarke: "Lavorare con Kit Harington è stato strano"

Attenzione: seguono spoiler sul terzo episodio de Il Trono di Spade 7.

Dopo sette anni sul piccolo schermo, due delle star più amate de Il trono di spade finalmente si sono incontrati. Nel terzo episodio della settima stagione, Jon Snow arriva a Roccia del Drago per chiedere supporto a Daenerys Targaryen. L'incontro tra i due finisce con un nulla di fatto, salvo poi trovare un compromesso verso la fine della puntata. Durante un'intervista con EW, Emilia Clarke ha commentato la sensazione di incontrarsi finalmente sul set:

"Entrambi pensavamo 'Ma che ci fai sul mio set?'. È stato strano! C'è un'altra persona con dei bei capelli qui e non va bene!"

Kit Harington ha raccontato di aver avuto bisogno di un veloce riepilogo di alcune caratteristiche di Daenerys:

"Eravamo entrambi un po' agitati. Ho chiesto a Emilia di ricordarmi i nomi dei suoi draghi. Di solito quando inizi a lavorare su un set e conosci la tua co-star, la chimica tra le persone nasce a poco a poco. Stavolta, devi lavorare con qualcuno che conosci da sette anni e che hai sempre ammirato solo sullo schermo. Per un attore è un'esperienza unica."

Intanto la HBO sta affrontando un altro, spiacevole, caso di pirateria. Il quarto episodio della settima stagione della serie Il trono di spade è infatti apparso online in anticipo di qualche giorno rispetto alla messa in onda prevista per domenica sera negli Stati Uniti. Il file di The Spoils of War sembra provenga dal sistema della pay TV indiana chiamata Star e il video era destinato alla visione interna della società, come risulta da una scritta presente tra le immagini.

