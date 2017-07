Il Trono di Spade: Ed Sheeran spiega il motivo della sua fuga da Twitter

Nella season premiere de Il trono di spade 7, è stato presentato il primo cameo di una celebrità, ovvero Ed Sheeran nei panni di un soldato che intona una canzone in un momento di riposo. Su Twitter non tutti hanno apprezzato questo ingresso in scena:

Nothing takes me out of a fantasy world like a random Ed Sheeran appearance #gameofthrones — Dana Schwartz (@DanaSchwartzzz) 17 luglio 2017

If Arya kills Ed Sheeran it'll be worth it — Vann R. Newkirk II (@fivefifths) 17 luglio 2017

I'm forced to listen to ed sheeran songs 67 times a day bc it's the only shit on the radio & now my #Gameofthrones isn't even a safe place. — Stassi Schroeder (@stassi) 17 luglio 2017

Dopo le lamentele di migliaia di persone, il cantante ha eliminato il suo profilo Twitter. Tutti hanno pensato che fosse in risposta agli hate tweets, ma oggi Sheeran ha detto il suo punto di vista sulla questione:

"Dirò un'ultima cosa. Ho lasciato Twitter perché avevo intenzione di farlo da un po', non ha nulla a che vedere con i commenti sul cameo ne Il trono di spade, tanto ormai sono ne Il trono di spade, perché dovrebbe importarmi cosa ne pensa la gente? È stata una figata. È stata una coincidenza con i tempi, ma credete ciò che volete. Ecco una foto senza senso di me e il mio manager che voliamo verso il tramonto insieme."

Last i'll say on this. I came off Twitter Coz I was always intending to come off Twitter, had nothing to do with what people said about my game of thrones cameo, because I am in game of thrones, why the hell would I worry what people thought about that. It's clearly fuckin' awesome. Timing was just a coincidence, but believe what you want. Here is an unrelated picture of me and my wonderful manager riding off into the sunset together Un post condiviso da Ed Sheeran (@teddysphotos) in data: 19 Lug 2017 alle ore 09:04 PDT

