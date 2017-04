Il trono di spade 7: ecco quale sarà il destino di Cersei secondo una teoria dei fan

Si avvicina la première della settima stagione de Il trono di spade e, con essa, la battaglia tra ghiaccio e fuoco. Invece dei tradizionali dieci episodi, stavolta ne vedremo solo sette, ma non per questo mancheranno le sorprese. Alla fine della passata stagione avevamo lasciato i draghi di Daenerys (Emilia Clarke) e il suo immenso esercito sulla via di Westeros, dove Cersei (Lena Headey) è ora Regina dopo la morte dei suoi figli. L'esercito del Re della Notte (Vladimir Furdik nella stagione 6) si dirige a sud e la battaglia sembra imminente. I fan stanno iniziando a elaborare teorie per provare a indovinare cosa succederà nei prossimi episodi e una di queste, diffusa via Reddit, ha come protagonista proprio Cersei:

Leggi anche: Il trono di spade: 10 teorie ed ipotesi per la stagione 7

"La fine della profezia di Meggy La Rana a Cersei dice: 'E quando sarai annegata nelle tue stesse lacrime, il Valonqar chiuderà le mani attorno alla tua gola bianca e stringerà finché non sopraggiungerà la morte'. Valonqar vuol dire "fratello minore" in valyriano, tutti pensano che si riferisca a Jaimie o Tyrion. Ma lo show è così imprevedibile che sembra troppo facile. La traduzione letterale dice "fratello minore", non "fratello minore di Cersei", quindi l'assassino di Cersei potrebbe essere qualunque persona che non sia un primogenito. L'utilizzo del valyriano, però, fa pensare che l'assassino avrà sangue valyriano. I Targaryen lo hanno e Jon Snow è un Targaryen, fratello minore di Rhaenys e Aegon. Vuole uccidere Cersei e probabilmente lo farà."

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Il trono di spade 7: ecco quale sarà il destino...