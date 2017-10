Il Trono di Spade: ecco lo spaventoso scherzo che Kit Harington ha fatto a Rose Leslie!

Durante un'intervista al The Jonathan Ross Show, Kit Harington, interprete di Jon Snow ne Il trono di spade, ha rivelato che ama fare scherzi durante la giornata del Primo Aprile. Ma l'ultima volta, le cose non sono state molto divertenti. L'attore aveva posizionato nel frigo di casa una riproduzione della sua testa e ha ripreso il momento in cui la compagna, l'attrice Rose Leslie, interprete di Ygritte, stava per rimettere una caraffa d'acqua nel refrigeratore. Ecco la reazione:

Harington ha dichiarato che nella sua famiglia si sono sempre fatti scherzi di questo tipo nelle ricorrenze, ma ha affermato anche di aver imparato che forse non tutti sono abituati alla stessa maniera. Rose Leslie, subito dopo lo scherzo, è scoppiata a piangere e ha detto al suo futuro sposo che un'altra situazione del genere avrebbe portato all'immediata fine della loro relazione.

Le due star del piccolo schermo si sono incontrate sul set della serie tratta dai romanzi di George R.R. Martin e si sono innamorate mentre giravano insieme in Islanda. La coppia ha ufficializzato la propria relazione solo un anno fa, nonostante stesse insieme dal 2012.

Kit Harington once pranked Rose Leslie with a fake severed head for April Fools https://t.co/ETWkYdRYaM pic.twitter.com/L5MvChZ8u0 — BuzzFeed (@BuzzFeed) 9 ottobre 2017

