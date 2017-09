Il Trono di Spade, ecco i registi dell'ottava stagione!

Dopo le prime indiscrezioni apparse online nelle ultime ore, la HBO ha ora ufficializzato i nomi dei registi delle ultime sei puntate della serie Il trono di spade.

L'atteso finale sarà diretto dagli showrunner David Benioff e D.B. Weiss, mentre i restanti cinque episodi saranno firmati da Miguel Sapochnik e David Nutter.

I creatori dell'adattamento per il piccolo schermo dei romanzi di George R.R. Martin avevano diretto due episodi, ma non insieme, mentre Sapochnik e Nutter si sono occupati di alcune puntate molto apprezzate come La battaglia dei bastardi e La misericordia della madre.

Per ora la tv via cavo non ha annunciato quando lo show ritornerà sul piccolo schermo, anche se è prevedibile un debutto delle puntate inedite nell'autunno 2018 o all'inizio del 2019.

