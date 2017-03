Il Trono di Spade: e adesso Jon Snow parla napoletano!

Pochi giorni fa il celebre e amato Kit Harington è stato a Napoli per girare uno spot pubblicitario. Il Web lo ha immortalato tra pizze, babà e folklore popolare, così abbiamo immaginato il ritorno a Grande Inverno del suo eroe fantasy dopo la venuta in Campania.

Dalla Barriera al Lungomare, da Castel Granito a Castel Dell'Ovo, dal vino rosso di Cersei Lannister al limoncello di Peppiniello Esposito il passo è breve. Lo sa bene Kit Harington che qualche giorno fa è stato a Napoli per girare uno spot pubblicitario di Dolce & Gabbana. La venuta del prode Jon Snow nella città partenopea, ovviamente, non è passata inosservata, così le bacheche social sono state invase da foto che ritraevano il buon Kit immerso nel folklore popoare: babà in bocca, pizze, folle che lo acclamavano per strada. Dopo questo bagno di affetto e di cibo, abbiamo immaginato il ritorno di Jon Snow tra le mura di Grande Inverno. Al cospetto di sua sorella Sansa, il nostro è apparso alquanto cambiato.

Si tratta ovviamente di un altro doppiaggio ironico ideato dal nostro Giuseppe Grossi, in collaborazione con Margherita Bonvino. Se vi è piaciuto, al link che segue ne potete vedere tanti altri!

