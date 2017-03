Il Trono di Spade: Dopo Kit Harington anche Emilia Clarke a Napoli!

Valerio Di G.

La settimana scorsa vi avevamo segnalato la presenza di Kit Harington a Napoli. L'attore che nello show HBO Il trono di spade interpreta Jon Snow si era infatti preso una meritata pausa dai suoi problemi a Westeros per una scorpacciata di babà e recitare in uno spot pubblicitario dedicato al profumo The One di Dolce & Gabbana.

Oggi, invece, è stata avvistata a Napoli un'altra stella della popolare serie televisiva e non una qualsiasi, la Madre dei Draghi in persona. Emilia Clarke, meglio conosciuta come Daenerys Targaryen (e una decina di altri nomi!), è infatti impegnata in questi giorni sullo stesso set del collega Kit Harrington per girare lo spot sulla fragranza femminile del profumo di Dolce & Gabbana. L'attrice è riuscita a muoversi nell'anonimato fino a quando non è stata scoperta dai fan che ovviamente hanno rilanciato l'immagine sui social networks. GLi scatti mostrano Emilia Clarke proprio sul set dello spot che tra l'altro sarà diretto dal nostro Matteo Garrone! "Vedi Napoli e poi muori" dice il famoso detto, speriamo che tutto questo non si trasformi in un indizio per le sorti di Daenerys e Jon Snow!

EMILIA CLARKE A NAPOLI CHE GIRA LO SPOT PER D&G QUESTA NON È UNA ESERCITAZIONE RIPETO NON È UNA ESERCITAZIONE pic.twitter.com/t5iG69VUxU — ilaria (@aryaesttark) 12 marzo 2017

Emilia Clarke a napoli, ma quanto è bella? Una bamboletta. pic.twitter.com/r5fe9H790O — Angelica (@angelica9_6) 12 marzo 2017

Un post condiviso da Ruben Santopietro (@rubensantopietro) in data: 12 Mar 2017 alle ore 08:27 PDT

