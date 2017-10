Il Trono di Spade: Daenerys e Jorah come in una canzone di De Andrè (VIDEO)

L'ultimo episodio della settima stagione della serie Il trono di spade ha mostrato l'evoluzione avvenuta nel rapporto esistente tra Jon Snow e Daenerys, per la gioia di chi sperava in una storia d'amore tra i due personaggi.

La pagina Facebook Giovanni Neve, Tu Non Sai Niente ha ora sottolineato con grande ironia le ripercussioni che questo legame avrà su un altro dei protagonisti dello show: Jorah, da sempre innamorato del personaggio interpretato dall'attrice Emilia Clarke.

In un divertente e originale video sulle note del cantautore Fabrizio De Andrè si dà quindi spazio alla complicata situazione sentimentale.

Ecco il filmato:

