Come vi abbiamo annunciato poche ore fa, l'ottava e ultima stagione de Il trono di spade potrebbe non arrivare sul piccolo schermo prima del 2019. HBO tace, ma le star della serie tv anticipano una lunga lavorazione che prenderà il via tra poche settimane per poi proseguire fino all'estate 2018.

Leggi anche:

I fan che fremono per conoscere chi riuscirà a impossessarsi una volta per tutte del famigerato trono per adesso devono aspettare, ma avranno qualcosa con cui ingannare l'attesa. L'utente di Youtube Malec ha immaginato la serie HBO in versione animata creando una breve intro in cui vediamo i personaggi principali in un rapido riassunto degli eventi salienti, il tutto accompagnato da una canzone giapponese e da sottotitoli anch'essi giapponesi.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Il Trono di Spade: come sarebbe in versione anime?