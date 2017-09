Il Trono di Spade: Bryan Cogman al lavoro sul quinto potenziale spinoff

Sarà Bryan Cogman a lavorare con lo scrittore George R.R. Martin al quinto potenziale spinoff prequel della serie Il trono di spade.

Il progetto potrà quindi contare sul sostegno di uno dei membri più importanti del team che ha portato al successo lo show creato da David Benioff e Dan Weiss.

Leggi anche: Il trono di spade: 7 spinoff che vorremmo vedere in TV

Per ora la HBO non ha diffuso alcun dettaglio sulle storie che verranno raccontate nelle potenziali serie.

Martin, tuttavia, ha confermato che non si tratterà di un adattamento di Dunk and Egg e aveva spiegato: "Ciò di cui stiamo parlando sono nuove storie ambientate nell'"universo secondario" (prendendo in prestito il termine da Tolkien) di Westeros, il mondo da me creato per le Cronache del ghiaccio e del fuoco. Le nuove serie saranno dei prequel, ma è improbabile che tutte e cinque vedano la luce. Per quanto mi riguarda farò la mia parte, ma ci vorrà un po' di tempo".

Home News Il Trono di Spade: Bryan Cogman al lavoro sul...