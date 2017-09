Il Trono di Spade a Napoli: Emilia Clarke e Kit Harington negli spot e foto di D&G!

Qualche mese fa, l'arrivo di Kit Harington ed Emilia Clarke a Napoli aveva sollevato grandi entusiasmi nella città partenopea e non solo, sia perché si tratta delle due star di una delle serie più seguite del momento, Il trono di spade, della quale si è appena conclusa la settima stagione, ma anche perché i due attori erano stati fotografati in atteggiamenti "folcloristici" nei vicoli del centro storico, tra babà e danze sfrenate. Non si trattava di una visita turistica, come era stato chiarito fin da subito, ma delle riprese di una nuova campagna per Dolce & Gabbana, tutta ambientata a Napoli, che i due stilisti avevano già scelto tempo fa per una discussa (e splendida) sfilata-evento.

Leggi anche:

Il Trono di Spade 7: Emilia Clarke e Kit Harington commentano il loro finale "caldo"

Guarda il video: Il Trono di Spade: e adesso Jon Snow parla napoletano!

Oggi finalmente possiamo vedere le immagini e i video ufficiali della campagna. Nello spot che vede protagonista Emilia, diretto da Matteo Garrone, l'attrice viene accolta in una Napoli fortemente pop, coloratissima (e anche un po' fantasy, se vogliamo) tra cornici dorate, spaghetti, pummarole. Il suo look richiama quello delle dive del cinema italiano, un po' Sophia Loren, un po' Silvana Mangano. Lo spot con Kit Harington invece - anche questo firmato da Garrone - vede l'attore "travolto" dall'abbraccio di Napoli, tra profumi, calore e polpi freschi.

EMILIA CLARKE NEL NUOVO SPOT DI DOLCE&GABBANA



MA È STUPENDA#GameOfThrones pic.twitter.com/JEfUsdUdD6 — the wolf&the dragon (@itslousecret) 1 settembre 2017

Kit Harington in Italia è la mia nuova gioia ahahah! pic.twitter.com/Ed0tMziwCO — Vanessa (@warlockbell) 1 settembre 2017

Home News Il Trono di Spade a Napoli: Emilia Clarke e Kit...