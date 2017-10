Il trono di spade: a dicembre la stagione 7 in DVD, Blu-ray e una speciale steelbook. Ecco extra e package

Il fenomeno mondiale di HBO Il trono di spade torna in home video con la settima stagione, a soli pochi mesi dalla messa in onda in tv. Ricca d'azione dall'inizio alla fine, e con le battaglie più epiche di sempre, sarà disponibile dal 14 dicembre in DVD e Blu-Ray distribuita dalla Warner Bros. Entertainment Italia. Il formato Blu-Ray sarà disponibile anche in un'esclusiva edizione Steelbook e sempre dal 14 Dicembre arriveranno anche i cofanetti Blu-ray e DVD contenenti le stagioni 1-7. I boxset tra l'altro contengono nuovi contenuti speciali tra i quali i commenti audio di ciascun episodio e due nuove featurette del dietro le quinte. Il primo e l'ultimo episodio della settima stagione del Trono di Spade hanno registrato il maggior numero di ascolti nella storia di HBO e la serie resta il Drama più premiato nella storia degli Emmy Awards con 109 nomination ed i premi per Miglior Drama ottenuti sia nel 2015 che nel 2016.

Le edizioni DVD e Blu-Ray contengono i seguenti contenuti speciali:

- Dall'Immaginazione alla Realtà: Dentro al Dipartimento Artistico: una dettagliata featurette in due parti mostra lo spettacolare lavoro della Production Designer Deborah Riley e il suo team analizzando la creazione dei nuovi set di questa incredibile stagione, tra i quali Roccia del Drago, Castel Granito, Alto Giardino, la Fossa del Drago e altri.

- Fuoco e Acciaio: La Creazione dell'Invasione dell'Occidente: ripercorrete i momenti salienti di questa stagione attraverso questa featurette sul making of in cui il cast e la crew rivelano come sono stati creati i momenti preferiti dei fan.

- Commenti Audio: commenti ad ogni episodio con il cast e la troupe inclusi David Benioff, D.B. Weiss, Jacob Anderson, Gwendoline Christie, Liam Cunningham, Kit Harington, Lena Headey e altri.

L'edizione Blu-Ray contiene inoltre i seguenti contenuti speciali:

- Storie & Folklore: sette nuovi corti animati che raccontano la storia delle spettacolari location e delle linee narrative della settima stagione tra cui la Fosse del Drago, Alto Giardino, Profezie del Mondo Conosciuto, le Piogge di Castamere e molte altre attraverso le voci dei membri del cast come Nikolaj Coster-Walday, Aidan Gillen, Iain Glen e altri.

- Guida agli Episodi: durante la visione degli episodi, scoprite tutte le informazioni sui personaggi e sulle location che appaiono sullo schermo.

