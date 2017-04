Il Trono di Spade: a Berkeley un corso per imparare il Dothraki

L'università di Berkeley ha organizzato un corso estivo che permetterà ai fan della serie Il trono di spade di imparare la lingua Dothraki.

The Linguistics of 'Game of Thrones' and the Art of Language Invention sarà in programma per sei settimane e a insegnare come pronunciare le parole pronunciate da Daenerys e dagli altri personaggi sarà David J. Peterson, il creatore della lingua per conto della produzione della HBO.

Paterson aveva studiato proprio a Berkeley e ha ottenuto il Master in Linguistica a San Diego, nel 2005. Quattro anni dopo ha dovuto dare vita a una lingua completamente nuova basandosi su piccoli passaggi inseriti nei romanzi scritti da George R.R. Martin.

Dopo l'esperienza nella serie ha ottenuto dozzine di altri lavori nel mondo del cinema e della televisione, lavorando ad esempio per Penny Dreadful e The 100.

Nel 2014 un'app aveva già permesso ai fan di imparare qualche frase e parola della lingua dei guerrieri ma il nuovo corso si concentrerà su come si dà vita a una lingua esplorando inoltre come la mente umana reagisce quando ci si trova di fronte a nuove strutture grammaticali.

