Il Trono di Spade 8, Nikolaj Coster-Waldau: "Girare finali diversi è da stupidi"

Secondo Nikolaj Coster-Waldau, l'idea di girare diversi finali per l'ottava stagione de Il trono di spade è pessima. Lo show di culto HBO ne ha fatta di strada dall'esordio nel 2011, arrivando a una settima stagione record di spettatori, nonostante i numerosi attacchi degli hacker, che in più di un'occasione hanno rilasciato le puntate prima della messa in onda ufficiale.

Per provare a evitare lo stesso problema negli episodi futuri, il capo delle programmazione HBO Casey Bloys ha annunciato che i produttori stavano pensando di girare finali diversi per l'ottava stagione de Il trono di spade. Ma uno degli interpreti principali, Coster-Waldau (Jaime Lannister) si è scagliato contro quest'idea per motivi puramente economici:

"Secondo voi può essere vera una cosa così? A me sembra molto stupida come cosa. Cioè, se è vero, non ci posso credere, ma non lo so. Non ho letto la sceneggiatura, ma non sprecheranno soldi. Sanno quanto sia costoso girare questa serie, non sprecheranno 100.000 dollari al giorno per girare qualcosa che poi non sarà usato. Non succederà mai."

Un recente report ha annunciato che gli ultimi sei episodi della serie costeranno una media di 15 milioni di dollari l'uno, quindi girare finali diversi peserebbe particolarmente sul bilancio HBO. Allora stesso tempo Coster-Waldau ha ammesso di non aver letto gli script, quindi forse i creatori Benioff e Weiss potrebbero aver ideato un finale multiplo da girare.

