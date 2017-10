Il Trono di Spade 8, nessun attore avrà accesso alla sceneggiatura completa!

Neanche Jamie Lannister sa nulla dei fatti dell'ottava stagione de Il trono di spade e, anzi, l'attore Nikolaj Coster-Waldau ha dichiarato che nessuno degli attori avrà accesso alla sceneggiatura completa dei nuovi episodi.

La settima stagione della fortunata serie HBO si è chiusa con il tanto temuto arrivo degli Estranei alla Barriera, guidati da un sempre più potente Re della Notte. Durante tutta la stagione televisiva, gli hacker hanno tartassato l'emittente statunitense, riuscendo in più di un'occasione a diffondere gli episodi in anticipo rispetto alla messa in onda. Coster-Waldau è sicuro che questi leak abbiano alzato il livello di attenzione della produzione, durante un'intervista con lo show scandinavo Skavlan, ha dichiarato:

"Nella prima stagione ci davano le sceneggiature, potevi prenderle, sederti, scriverci sopra, cose così. Dopo un paio d'anni hanno iniziato a preoccuparsi a causa di qualche leak, e quindi sono diventati solo digitali, rigorosamente in pdf. E poi è arrivato l'attacco ai server, quindi non ci daranno più neanche gli script. Ora quando faremo una scena, ci diranno cosa accadrà e poi diranno 'Azione!'. Avremo degli auricolari dove ci diranno le battute subito prima di doverle pronunciare."

Le parole, probabilmente ironiche, dell'attore fanno comunque riflettere sull'alto livello di attenzione che l'emittente e la produzione stanno mettendo per tenere al sicuro le ultime sei puntate dello show tv. La battaglia contro lo spoiler sarà ancora lunga, visto che apparentemente le riprese finiranno dopo l'estate 2018, con una probabile messa in onda nel 2019.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Il Trono di Spade 8, nessun attore avrà accesso...