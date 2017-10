Il Trono di Spade 8, Kit Harington: "So come andrà a finire la serie"

La settima stagione de Il trono di spade si è chiusa con il tanto temuto arrivo degli Estranei alla Barriera, guidati da un sempre più potente Re della Notte. Durante tutta la stagione televisiva, gli hacker hanno tartassato l'emittente statunitense HBO, riuscendo in più di un'occasione a diffondere gli episodi in anticipo rispetto alla messa in onda. Nelle scorse settimane, Nikolaj Coster-Waldau era sicuro che questi leak abbiano alzato il livello di attenzione della produzione, tanto da portare la produzione a non diffondere al cast la sceneggiatura completa, per proteggere il suo prodotto di punta. Ma oggi arriva una smentita.

Kit Harington, interprete di Jon Snow, ha dichiarato di essere a conoscenza di tutto il contenuto dei nuovissimi episodi, in arrivo probabilmente nel 2019:

"Il finale mi emoziona molto. Abbiamo letto tutti insieme la sceneggiatura settimana scorsa, in effetti ora so tutto ciò che succede. E ho pianto alla fine! Bisogna anche pensare che ho passato otto anni della mia vita lì dentro. Se ci penso, mi commuovo. Sarà una strana annata, dire addio a tutti, girare la tua ultima scena con quel personaggio o con quella persona, non solo io ci sono legato,ma anche tantissime persone in giro per il mondo."

L'ottava stagione de Il trono di spade sarà la più costosa mai realizzata, il cast l'ha definita monumentale, e dire che è attesa dai fan è riduttivo. Ora che tutti gli attori conoscono la trama, il finale, chi siederà sul Trono, la caccia allo spoiler è ufficialmente iniziata, bisogna solo resistere un anno e mezzo.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Il Trono di Spade 8, Kit Harington: "So come...