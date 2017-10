Il trono di spade 8: il primo membro della Compagnia Dorata ingaggiato nel cast?

La lavorazione dell'ottava e ultima stagione de Il trono di spade, che ha preso il via in questi giorni, è circondata dalla massima segretezza. Adesso trapela, però, un'informazione sul casting potenzialmente gustosa. Un interprete di Into the Badlands sarebbe stato ingaggiato in un ruolo molto importante.

Watchers on the Wall ha confermato l'ingresso nel cast del tedesco Marc Rissmann nel ruolo di Harry Strickland, leader della Compagnia Dorata che Euron è stato inviato a rintracciare. Strickland è il primo vero membro del clan di mercenari di cui faremo la conoscenza, la stessa con cui Jorah ha rivelato di aver combattuto in passato.

Leggi anche: Il trono di spade: 8 teorie e supposizioni sulla stagione finale

Ecco la descrizione del personaggio di Harry Strickland trapelata:

Mercenario, età 35 - 50. Viene descritto come un carismatico e autoritario militare. Comparirà in due episodi della stagione 8. il ruolo richiede grande abilità nel cavalcare.

Nei romanzi Harry Strickland è descritto come più anziano, senza capelli e molto meno marziale della sua controparte televisiva. La presenza in due dei sei episodi del finale suggerisce che la Compagnia Dorata potrebbe avere un notevole peso nel plot e l'ingaggio di Marc Rissmann per il ruolo smentirebbe una teoria dei fan secondo cui Daario Naharis potrebbe ricomparire alla guida di un esercito contro Daenerys.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Il trono di spade 8: il primo membro della...