Il Trono di Spade 7: un nuovo trailer dal Comic-Con!

In occasione del Comic-Con di San Diego è stato rivelato un nuovo video promozionale della settima stagione della serie Il trono di spade in cui si vede anche l'incontro tra Daenerys e Melisandre!

La sacerdotessa rivela infatti alla ragazza di essere convinta che lei abbia un ruolo importante negli eventi futuri, come un'altra persona di cui non viene fatto il nome.

Il video mostra poi i piani per contrastare gli Estranei, potenziali alleanze e nuovi legami.

