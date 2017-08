Il Trono Di Spade 7: un episodio inedito è stato condiviso illegalmente online

La HBO sta affrontando un altro, spiacevole, caso di pirateria. Il quarto episodio della settima stagione della serie Il trono di spade è infatti apparso online in anticipo di qualche giorno rispetto alla messa in onda prevista per domenica sera negli Stati Uniti.

Il file di The Spoils of War sembra provenga dal sistema della pay TV indiana chiamata Star e il video era destinato alla visione interna della società, come risulta da una scritta presente tra le immagini.

La tv via cavo è già stata al centro di un attacco di hacker nella serata di domenica quando un gruppo di hacker, soprannominato little.finger66, ha rubato 1.5 terabytes di dati, tra cui alcune puntate di Room 104 e Ballers e uno script della settima stagione della serie tratta dai romanzi di George R.R. Martin.

Home News Il Trono Di Spade 7: un episodio inedito è stato...