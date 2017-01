Il Trono di Spade 7: svelata la data della première?

Un'informazione condivisa sul sito IMDB sembra aver anticipato la data della première della settima stagione della serie Il trono di spade.

Sulla guida degli episodi è stata infatti inserita la data della messa in onda della prima puntata inedita: il 25 giugno 2017.

Per ora non c'è alcuna conferma da parte della HBO e i fan stanno attendendo nuove notizie ufficiali, mentre le riprese sono tuttora in corso in Islanda.

[NEWS] Season 7 episodes 1 of #GameofThrones has been added to IMDb and is set to air june 25th, 2017. pic.twitter.com/RjJFiOQmgT — GoT Source (@GoTsources) January 21, 2017

Le immagini emerse negli ultimi mesi dal set sembrano anticipare l'arrivo a Westeros di Daenerys, vista l'ultima volta alla guida di un'armata in viaggio, insieme a Tyrion e ai Greyjoy.

Per ora, tuttavia, i dettagli di quanto accadrà nel prossimo capitolo della serie tratta dai romanzi di George R.R. Martin sono avvolti dal mistero.

