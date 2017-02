Il trono di spade 7: rivelato un personaggio che sopravviverà alla prossima stagione!

Cristiano Ogrisi

Attenzione, l'articolo riporta un grosso spoiler sul destino di un personaggio!

Il trono di spade torna sui nostri schermi quest'estate con una settima stagione ridotta nella sua lunghezza, formata solo da sette episodi. I fan stanno già iniziando a immaginare chi sopravviverà questa penultima stagione, visto che la serie è nota per l'uccisione dei suoi protagonisti principali nei momenti più inaspettati. Maisie Williams aveva annunciato che, chi riuscirà a sopravvivere dalla stagione 1 alla stagione 8, riceverà un tatuaggio commemorativo per l'eccezionalità della sua storyline.

Sophie Turner, interprete di Sansa Stark, potrebbe aver rivelato un enorme spoiler su almeno uno dei personaggi della famiglia Stark che riuscirà a ottenere questo famoso tatuaggio. Durante un'intervista ai BAFTA, l'attrice ha parlato della sua schedule tra Game of Thrones e gli X-Men e ha detto:

"Abbiamo appena terminato le riprese di Il trono di spade 7 e ho un paio di film prima di entrare nell'universo X-Men. E poi giro l'ottava stagione."

L'attrice, quindi, pare certa di tornare ne Il trono di spade 8, e il suo ritorno sta facendo felici tutti coloro che sperano che sarà lei a sedersi sul Trono dei Sette Regni. Il suo personaggio ha subito una delle trasformazioni più drammatiche di tutta la serie, al momento sta collaborando con Jon Snow per annientare Cersei Lannister, che tra gli appassionati pare sia la più quotata per non sopravvivere alla prossima stagione, vista la famosa profezia che la circonda. Nonostante il commento, però, il personaggio di Sophie Turner potrebbe morire e tornare nella stagione successiva in qualche flashback, o magari essere protagonista del famoso cliffangher annunciato da Maisie Williams, interprete di Arya Stark.

Gli altri film che l'attrice inglese sta per girare, invece, sono quasi sicuramente Berlin, I Love You, un'antologia romantica ambientata nella capitale tedesca, e Huntsville, un drama/thriller su un uomo solitario che ha una relazione con una liceale.

