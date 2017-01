Il trono di spade 7, rivedremo un altro personaggio morto?

Attenzione! Consigliamo ai gentili lettori che non vogliono conoscere dettagli inediti sulla settima stagione de Il trono di spade di non proseguire nella lettura di questa news

Uccidere i personaggi più amati de Il trono di spade non è un problema, ma a quanto pare neppure farli tornare. Almeno, questo è ciò che potrebbe succedere a uno dei villain che nella sesta stagione ha fatto una brutta fine.

Circola il rumor che, dopo Jon Snow, un altro defunto farà la sua comparsa nella settima stagione de Il trono di spade. Si tratta di Walder Frey. Come sappiamo, il personaggio è perito per mano di Arya Stark che gli ha tagliato la gola. Ma adesso il nome dell'interprete di Walder Frey, David Bradley, sarebbe nella lista di interpreti della nuova stagione. L'anticipazione arriva dal sito web Watchers on the Wall.

E' possibile che, come già accaduto in passato, Il trono di spade riporti in vita un personaggio defunto solo per dare un'ultima occhiata al cadavere, il che potrebbe spiegare la presenza di Walder Frey nella lista dei personaggi della nuova stagione. In più conosciamo il talento di Arya di camuffarsi e quale vendetta migliore di indossare i panni del suo nemico? Non ci resta che attendere la prossima estate, quando Il trono di spade farà ritorno su HBO, per scoprire la verità.

