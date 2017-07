Il Trono di Spade 7: record di ascolti anche in Italia per la première!

La serie Il trono di spade ha ottenuto un debutto record in occasione della première della settima stagione messa a disposizione anche su Sky Atlantic/+1 HD e Sky On Demand. Il primo episodio è stato trasmesso in contemporanea USA nella notte tra domenica 16 e lunedì 17 luglio. Alle 3 di notte su Sky Atlantic/+1 HD è stata registrata una media di quasi 230 mila spettatori (dati Auditel, Live+Vosdal) per seguire l'attesissimo debutto, con uno share del 15,1%, che ha fatto di Sky Atlantic HD il canale più visto in Italia sul totale individui, durante la messa in onda notturna del primo episodio.

La puntata, intitolata Dragonstone, è stata trasmessa anche ieri sera (17 luglio) alle 22.15 circa, sempre su Sky Atlantic/+1 HD, e all'01.10 circa su Sky Atlantic HD, portando così il totale dell'audience del primo episodio a 570 mila spettatori medi complessivi, in crescita del 47% rispetto alla prima puntata della 6^ stagione, andata in onda il 25 aprile dello scorso anno.

