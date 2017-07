Il Trono di Spade 7: promo e anticipazioni del terzo episodio, The Queen's Justice

La HBO ha diffuso il video promozionale della terza puntata della settima stagione della serie Il trono di spade, intitolata The Queen's Justice.

Nel video promozionale diffuso dalla HBO, Daenerys si dimostra determinata ad assumere il potere, mentre Tyrion è consapevole che ora Cersei è in vantaggio rispetto a loro.

Euron Greyjoy viene accolto dalla folla trionfante, Sansa si ritrova in una posizione da leader e, dopo moltissima attesa, Jon Snow incontra Daenerys.

Non mancano nemmeno delle sequenze di battaglia e il destino di Verme Grigio potrebbe essere incerto.

Ecco il video:

La sinossi ufficiale anticipa:

Daenerys accoglie degli ospiti. Cersei rifiuta un regalo. Jaime impara dai suoi errori.

Le foto ufficiali della puntata:

