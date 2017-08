La HBO ha diffuso il video promozionale della sesta puntata della settima stagione della serie Il trono di spade, intitolata Death Is the Enemy.

L'episodio è stato diretto dal regista Alan Taylor e si preannuncia come assolutamente epico, considerando inoltre la durata che dovrebbe essere di 70 minuti.

Il video promozionale svela qualche immagine con protagoniste Daenerys, Sansa e Arya, tuttavia è la missione guidata da Jon al centro del filmato.

Le immagini anticipano infatti l'incontro con un'imponenente armata e i primi scontri che vedono entrare in azione il Mastino, Gendry e Jon Snow, mentre Beric Dondarrion si prepara alla battaglia con una spada fiammeggiante.

Il gruppo, tuttavia, sembra dover fuggire dalla minaccia e non resta che attendere domenica per scoprire quello che accadrà.

