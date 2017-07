La HBO ha diffuso il video promozionale della seconda puntata della settima stagione della serie Il trono di spade, intitolata Stormborn.

Nel video Jon Snow deve fare i conti con chi gli ricorda come non ci si debba fidare di un membro della famiglia Targaryen, mentre Cersei mette in guardia sui piani di Daenerys.

Yara Greyjoy, nel frattempo, invita la giovane sovrana ad attaccare Approdo del Re, avendo a disposizione una flotta e tre draghi, oltre ad avere un incontro particolare con una delle sue alleate, Ellaria.

Arya potrebbe forse incontrare il suo metalupo Nymeria, Daenerys parla con Varys e Ditocorto sembra in difficoltà.

La prima foto condivisa dalla tv via cavo mostra invece Jon parlare con Ditocorto, scatto che dovrebbe anticipare lo scontro inserito nel promo.

La sinossi, infine, anticipa che Daenerys riceverà una visita inaspettata. Jon farà i conti con una rivolta e Tyrion, invece, pianificherà la conquista di Westeros.

