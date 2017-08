La HBO ha diffuso il video promozionale della quinta puntata della settima stagione della serie Il trono di spade, intitolata Eastwatch.

Il video si apre con l'immagine di Daenerys e Drogon sul campo di battaglia mentre si rivolgono a chi è rimasto in vita dell'esercito dei Lannister. La sovrana, insieme ai suoi alleati Dothraki e a Tyrion, spiega che non vuole ucciderli ma offre un'unica alternativa: unirsi a lei o rifiutarsi e perdere la vita.

Varys e Tyrion, tuttavia, non sembrano convinti che sia l'approccio giusto e vengono mostrati mentre cercando di capire come riuscire a farle ascoltare i loro consigli.

Leggi anche: Il trono di spade 7: le spoglie delle guerra e la più esaltante delle ricompense

Daenerys appare inoltre intenzionata a usare i suoi draghi, come Cersei è determinata a sterminare i suoi nemici.

Jon si ritroverà poi a confrontarsi con Drogon e rivelerà di aver saputo che Bran ha visto una visione riguardante la temibile armata in arrivo.

Home News Il Trono di Spade 7: promo e anticipazioni del...