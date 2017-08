La HBO ha diffuso il video promozionale della quarta puntata della settima stagione della serie Il trono di spade, intitolata The Spoils of War.

Il video si apre con Cersei Lannister: la sovrana è insieme a Tycho Nestoris e i due si recano nella sala in cui si trova la mappa dei regni, rivelandogli che il suo scopo è riprendere il controllo sul continente.

Daenerys, invece, spiega a Jon Snow di aver perso tutti i suoi alleati.

Bronn e Jaime Lannister sembravano poi intenti a osservare l'esercito dei Lannister radunato intorno a un lago, prima che il fratello di Cersei venga mostrato mentre entra in possesso di un grande quantitativo di oro.

Il promo si conclude con una breve inquadratura di un pugnale e Daenerys che dichiara di essere stanca dei piani astuti e di voler entrare in azione.

