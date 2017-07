Il Trono di Spade 7: nuovi dettagli sui primi tre episodi inediti

La HBO, in attesa del debutto della settima stagione previsto per il 16 luglio, ha diffuso le sinossi dei primi tre episodi inediti della serie Il trono di spade. La storia riprenderà da dove si era interrotta: Daenerys è in viaggio, Jon Snow è stato proclamato Re del Nord dopo aver sconfitto Ramsay Bolton e Cersei Lannister è salita al trono.

La prima puntata inedita si intitolerà Dragonstone. La sinossi anticipa che Jon organizzerà la difesa del Nord. Cersei cercherà di sistemare la situazione e Daenerys arriverà a casa.

Il successivo episodio è Stormborn e racconterà quello che accade quando Daenerys riceve una visita inaspettata, Jon affronta una rivolta e Tyrion pianifica la conquista di Westeros.

The Queen's Justice sarà infine la terza puntata, in cui Daenerys sarà al centro di importanti incontri, mentre Cersei rimanda indietro un dono e Jaime impara da un suo errore.

Il primo e il terzo episodio sono stati scritti da David Benioff e D.B. Weiss, mentre il secondo è stato firmato da Bryan Cogman. La regia della première è di Jeremy Podeswa, e le due successive puntate sono state firmate da Mark Mylod.

