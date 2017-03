Il trono di spade 7: Liam Cunningham svela la data della premiere?

Come sappiamo da tempo, la settima stagione de Il trono di spade infrangerà la tradizione di una premiere primaverile per dare appuntamento ai fan all'estate. HBO non ha ancora fornito la data esatta in cui i nuovi episodi approderanno sul piccolo schermo, ma adesso la star Liam Cunningham si sarebbe lasciata sfuggire l'informazione. A quanto pare Il trono di spade dovrebbe tornare in tv a luglio.

Cunningham avrebbe riferito all'Irish Independent che i piani sarebbero quelli di lanciare la nuova stagione, composta da sette episodi, a luglio. In più l'attore suggerisce la possibilità di una premiere speciale come motivo di tutta questa segretezza intorno alla messa in onda.

Leggi anche: Valar Morghulis: Le morti più significative ne Il trono di spade

"Sto deludendo un sacco di persone perché finora la data di messa in onda era sempre stata aprile. Adesso sarà luglio, credo... Ci sarà un lancio speciale della premiere. La cattiva notizia è che gli episodi saranno solo sette e l'ultima stagione invece comincerà a settembre".

E' possibile che con settembre Liam Cunningham si riferisca all'inizio della produzione degli episodi dell'ottava e ultima stagione e forse possiamo prender quest'ultima affermazione come segnale positivo per il futuro di Davos. Naturalmente per averne la certezza non ci resta che attendere la conferma ufficiale da parte di HBO.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Il trono di spade 7: Liam Cunningham svela la...