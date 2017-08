Il Trono di Spade 7: l'episodio Death is the Enemy condiviso per errore dalla HBO

La serie Il trono di spade continua essere al centro della condivisione illegale di file online, anche se in questo caso la diffusione di una puntata inedita è stata causata involontariamente proprio dalla HBO.

In anticipo rispetto alla messa in onda prevista per domenica, il sesto episodio della settima stagione, Death Is the Enemy, è infatti stato pubblicato dalle piattaforme di video on demand della tv via cavo attive sui territori nordici e in Spagna.

In breve tempo il video è stato pubblicato su Reddit, Twitch, YouTube e altri servizi di streaming. Per il dispiacere dei fan, nelle ultime ore molti siti hanno purtroppo condiviso delle importanti anticipazioni sulla trama della puntata inedita, rischiando di rovinare la visione agli spettatori.

Un evento simile era accaduto poche settimane fa quando su internet era stata pubblicata la puntata The Spoils of War, situazione che ha portato all'arresto di quattro persone, dipendenti della società Prime Focus Technologies, con l'accusa di reati informatici.

