Il Trono di Spade 7, Lena Headey: "Ecco perché Cersei odia Daenerys"

La settima stagione della serie Il trono di spade si è conclusa da poco con la puntata intitolata Il Drago e il Lupo. Uno dei momenti più attesi dai fan è stato il grande raduno di tutti i personaggi principali della serie, e quindi il primo incontro tra le regine Cersei Lannister (Lena Headey) e Daenerys Targaryen (Emilia Clarke). Durante un'intervista con EW, la Headey ha svelato i motivi dell'odio verso la Khaleesi:

"Cersei è subito invidiosa di Daenerys perché è molto giovane e bella. La profezia che la perseguita diceva che qualcuno più giovane e più attraente di lei la avrebbe sostituita, quindi penso che sia questo il primo pensiero di Cersei. In più Tyrion è il suo Primo Cavaliere, non potrebbe andare peggio. Penso che la bugia di Cersei verso l'impegno militare sia sconvolgente. È una vera stronza. Non le importa davvero di nessuno."

Durante un'intervista con EW, il presidente della programmazione HBO Casey Bloys ha parlato del futuro di David Benioff e D.B. Weiss, delle possibilità di avere spin-off e prequel, ma soprattutto della messa in onda dell'ottava stagione de Il trono di spade:

"Quindi, al momento, l'ultima stagione potrebbe anche andare in onda nel 2019?

Sì. Devono scrivere gli episodi e dobbiamo farci un'idea del programma di produzione. Riusciremo a farci un'idea realistica quando saranno a buon punto nella realizzazione delle sceneggiature."

