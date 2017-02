Il Trono di Spade 7: le puntate inedite saranno "grandiose e folli"

La settima stagione della serie Il trono di spade debutterà sugli schermi americani in estate e le riprese degli episodi si stanno concludendo in questi giorni.

Sul sito Mashable alcuni dei protagonisti hanno condiviso qualche anticipazione su quello che accadrà nelle puntate inedite. Alfie Allen, interprete di Theon, ha ad esempio spiegato che il ritmo della narrazione non è cambiato molto rispetto al passato, anche se sul set si percepisce un po' di tristezza perché ci si sta avvicinando alla conclusione dell'esperienza.

Liam Cunningham, che ha la parte di Davos, ha svelato: "Sul set alle volte può essere un po' strano; è qualcosa che si aggiunge al lavoro e aumenta un po' la tensione, permettendoci di utilizzare queste sensazioni, ma non sono mai stato impegnato in un lavoro così tanto, e così a lungo. E' diventata una famiglia ed è quello che mi mancherà moltissimo". L'attore ha poi spiegato: "Sappiamo che stiamo arrivando alla fine e la storia sta quindi avvicinandosi alla conclusione".

Jacob Anderson ha svelato: "Ammiro il modo in cui sono riusciti a mettere così tante cose in sette episodi perché non sembra quasi una stagione normale, sembra qualcosa di più grande".

Alfie Allen ha concluso: "Sarà una stagione folle. Sconvolgerà davvero le persone. Si affronteranno ancora le stesse tematiche, i personaggi che non si sono ancora incontrati lo faranno e questa volta si andrà davvero oltre".

Tra i personaggi che si incontreranno per la prima volta, secondo quanto emerso dalle foto scattate sul set, ci saranno ad esempio Daenerys e Jon Snow, ma anche Cersei farà la conoscenza di alcuni protagonisti.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Il Trono di Spade 7: le puntate inedite saranno...