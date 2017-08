Il Trono di Spade 7: le foto ufficiali di Eastwatch

La HBO ha diffuso le immagini ufficiali della quinta puntata della settima stagione della serie Il trono di spade, intitolata Eastwatch.

Le foto mostrano Tyrion dopo la battaglia e insieme a Daenerys e Varys, mentre la giovane sovrana si consulta anche con Jon Snow. Cersei viene inoltre mostrata assorta nei suoi pensieri, forse dopo aver scoperto quanto accaduto al suo esercito, e Sam è ancora intento a studiare degli antichi testi.

Per ora non è stata diffusa una sinossi ufficiale e non è ancora stato rivelato il destino di Jamie, rimasto in sospeso al termine dell'episodio precedente.

