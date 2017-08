Il Trono di Spade 7: le foto ufficiali di "Death is the Enemy"

La HBO ha diffuso le foto ufficiali della sesta puntata della settima stagione della serie Il trono di spade, intitolata Death Is the Enemy.

Nelle ultime ore proprio l'episodio, che è stato diretto dal regista Alan Taylor e avrà una durata di 70 minuti, è stato diffuso inavvertitamente su alcune piattaforme europee di proprietà della HBO e condiviso illegalmente online, dando vita a una fuga di notizie e a nuovi problemi per la tv via cavo.

Nelle immagini si possono vedere i personaggi impegnati in una missione a nord della Barriera, Tyrion e Daenerys, e Sansa che interagisce con Brienne e Arya.

