Il Trono di Spade 7: la settima stagione vista illegalmente oltre 1 miliardo di volte!

Un report realizzato da MUSO, che si occupa di combattere la pirateria, ha rivelato che la settima stagione della serie Il trono di spade è stata illegalmente scaricata e vista in streaming superando quota 1 miliardo di volte. La première, nel corso di 72 ore, aveva ad esempio fatto registrare la cifra di 90 milioni di download e streaming illegali. Il season finale, nello stesso periodo di tempo, ha invece superato 120 milioni di visualizzazioni.

Gli streaming rappresentano l'84.66% della percentuale dei dati emersi dalla ricerca, mentre il 9.12% era composto dai torrent e il 5.59% dai download.

Andy Chatterley, amministratore delegato di MUSO, ha spiegato: "La serie è uno dei più grandi fenomeni globali contemporanei e l'attività sui network dedicati alla pirateria è stata totalmente senza precedenti. Non è un segreto che la HBO sia stata colpita da alcuni problemi per quanto riguarda la sicurezza nel corso dell'intera stagione, con alcuni episodi apparsi onlina prima della messa in onda e altre attività non autorizzate. Oltre a una pirateria di questa portata quando ci sono questi show popolari, queste cifre dimostrano che lo streaming illegale può essere un tipo più significativo di pirateria rispetto ai download dei torrent. Diamo uno sguardo a tutte le tipologie di pirateria, non solo i torrent, ed è per questo che questi numeri sono stati molto illuminanti".

