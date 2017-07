Il trono di spade 7: la premiere ha rubato utenti anche al porno!

Almeno dieci milioni di persone hanno seguito live l'attesa premiere della settima stagione de Il trono di spade, andato in onda domenica. La serie di culto HBO ha catturato l'attenzione del grande pubblico, perfino di quello che solitamente si dedica a visioni di ben altro tipo.

Secondo i dati di Pornhub durante la premiere di Dragonstone vi sarebbe stato un calo di utenti. Il portale ha calcolato un calo del 4.5% durante l'episodio, superiore al calo del 4.1% registrato lo scorso apile durante la premiere della sesta stagione. Di solito la domenica sera è uno dei momenti in cui Pornhub ha maggiore utenza, ma a quanto pare Il trono di spade ha avuto la meglio.

Come mostra il grafico seguente, non tutta la sesta stagione ha riscosso lo stesso interesse tra gli amanti del porno. Chissà come andrà con la settima stagione.

