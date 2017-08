Il Trono di Spade 7: Kit Harington imita un drago in un esilarante video dal set!

L'attrice Emilia Clarke ha condiviso un divertente video realizzato sul set della settima stagione della serie Il trono di spade, durante le riprese dell'episodio Forte orientale.

Nel filmato si vede Kit Harington fingere di essere un drago, imitando il movimento delle ali con il suo mantello, mentre l'interprete di Daenerys ride divertita davanti alla scena.

Emilia ha inoltre accompagnato il post con un'ironica didascalia in cui sottolinea: "Accarezza un drago e ora pensa di essere uno di loro". La Clarke ha aggiunto l'iconica battuta You know nothing Jon Snow, sottolineando però che Kit sa come non farsi trasportare dal terribile vento che soffiava sulla scogliera.

Un post condiviso da @emilia_clarke in data: 17 Ago 2017 alle ore 12:11 PDT

Home News Il Trono di Spade 7: Kit Harington imita un drago...