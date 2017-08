Il Trono di Spade 7, Jerome Flynn: "Dopo l'ultima puntata la gente non mi parla più"

Dopo l'ultimo episodio de Il trono di spade andato in onda, Jerome Flynn è in difficoltà. L'attore interprete di Bronn, fidato compagno di Jaime Lannister in guerra, ha infatti raccontato di come l'aver sparato una freccia sotto l'ala di Drogon gli stia creando qualche imprevisto nella vita reale:

"Sono rimasto sorpreso mentre vedevo l'episodio, ho passato settimane a lavorare su quella sequenza, ma mi ha lasciato col fiato sospeso, c'era tantissima adrenalina, hanno fatto un lavoro incredibile. Anche se da quella puntata sono diventato un po' sgradito alle persone, devo dire. Il mio postino non mi parla più perché ho sparato al drago."

I fan sono rimasti impressionati dalla sequenza della battaglia, compreso l'attacco a Drogon, infatti lo showrunner David Benioff, parlando della sequenza di battaglia, ha rivelato che si è trattato di un lavoro incredibile compiuto da Matt Shankman alla regia:

"Non aveva mai girato una battaglia di queste dimensioni e ha funzionato perché l'ha pianificata in ogni minimo dettaglio e ha saputo controllare realmente la troupe. E' difficile girare una battaglia in 3 dimensioni per quanto riguarda le forze via terra, l'elemento aereo... c'erano davvero molti dettagli da tenere in considerazione".

