Il Trono di Spade 7: Indira Varma rivela il destino di Ellaria Sand!

Indira Varma, interprete di Ellaria Sand, madre delle Serpi delle Sabbie, ha dichiarato che il suo personaggio non tornerà mai più nello show. Il terzo episodio della settima stagione, intitolato "La giustizia della regina", ha visto Cersei Lannister perdere in pochi minuti due delle sue avversarie più temibili: Olenna Tyrell (protagonista di un'uscita di scena che ha fatto esplodere i social) e proprio Ellaria Sand. Nella puntata, Cersei avvelena Tyene Sand proprio come la donna ha fatto con Myrcella Lannister, lasciandola morire davanti agli occhi della madre. Dichiara Varma:

"Mi hanno chiamato i produttori e già lo sapevo. Ovviamente qualcosa va tagliato. Tutto sta correndo verso il finale e bisogna mettere da parte i personaggi meno importanti, quelli in cui il pubblico ha potuto immedesimarsi di meno. Quindi me l'aspettavo. Gli ho solo detto 'Basta che muoio in diretta' e loro mi avevano detto di sì. Ma ovviamente non succederà. Rimango viva e non comparirò più nella serie. Credo sia molto intelligente come soluzione."

