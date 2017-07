Il Trono di Spade 7: il cast commenta i ritorni in scena e gli addii del secondo episodio

La seconda puntata della settima stagione della serie Il trono di spade ha riservato molte sorprese, momenti drammatici e addii. Andiamo alla scoperta dei commenti degli autori e dei membri del cast agli eventi mostrati negli episodi.

Attenzione! Non proseguite con la lettura se non avete ancora visto Nata dalla tempesta, la notizia contiene anticipazioni!

Dopo molto tempo trascorsi separate, Arya Stark e Nymeria si sono incontrate. Il metalupo, dopo che la ragazza le ha rivelato che ha intenzione di andare a casa, se ne è però andato insieme al suo branco. Gli autori hanno spiegato: "L'ultima volta che abbiamo visto Nymeria è stata quando Arya l'ha fatta fuggire perché voleva salvarla. Sapeva che Cersei l'avrebbe uccisa, e quando l'ha ritrovata - o Nymeria l'ha trovata - ovviamente vuole che Nymeria torni a casa con lei e sia la sua leale compagna. Ma Nymeria ha trovato la propria vita. 'Quella non sei tu' è un diretto riferimento a quello che Arya ha detto a suo padre quando Ned gli aveva fatto immaginare la vita che avrebbe potuto avere come dama di un castello che sposa un lord e indossa un bel vestito elegante. E Arya ha risposto 'Quella non sono io'. Arya non è addomesticata. Ha senso il fatto che nemmeno il metalupo lo sia. Quando se ne va all'inizio ha il cuore spezzato ma poi capisce che sta facendo esattamente quello che avrebbe fatto se fosse stata Nymeria".

Il metalupo, inoltre, sembra avere dei punti in comune con Arya, essendo entrambe due creature solitarie e avendo vissuto molte avventure dall'ultima volta che si sono viste.

Nell'episodio è tornata anche Melisandre e la sua interprete Carice van Houten ha ammesso che temeva non accadesse, dopo quanto successo con Jon Snow e Davos. L'interprete della sacerdotessa ha ricordato che nella precedente stagione il personaggio aveva perso la sua sicurezza ma il ritorno in vita di Jon l'ha portata a pensare che potesse ritrovarsi nel giusto e ora ha un approccio più realistico e consapevole. Melisandre rispetta Daenerys ed è determinata a fare la cosa giusta, anche se l'incontro con Davos e Jon potrebbe essere per lei negativo. Melisandre è più vulnerabile tuttavia pensa di avere una missione ed è pronta a sacrificarsi se necessario.

Nathalie Emmanuel ha affrontato una situazione simile perché ha spiegato che la scena d'amore con Verme Grigio mostra Missandei, abitualmente sempre controllata anche a livello emotivo, in una situazione di vulnerabilità perché teme di non avere più occasione di essere insieme al giovane e sul set l'atmosfera era simile perché si trovava a interpretare una scena di nudo con un attore di cui è diventata molto amica.

Gemma Whelan ha quindi rivelato che la scena in cui Yara Greyjoy bacia Ellaria Sand (Indira Varma) è stata improvvisata durante le riprese perché la loro interazione a bordo della nave ha iniziato ad assumere delle sfumature più sessuali rispetto al previsto e sembrava quindi la naturale evoluzione di quel momento.

Indira Varma ha poi aggiunto un dettaglio curioso: la sua collega non poteva realizzare alcune scene perché si era infortunata alla schiena, quindi il momento in cui inizia l'attacco di Euron ha richiesto l'uso di un'altra attrice: "Ho iniziato a baciare la povera controfigura ed era così terrorizzata! E' stato piuttosto divertente. Non penso che si fosse mai trovata in quella situazione prima. Era abituata a cadere ed essere attaccata, e tutte le scene d'azione, ma essere baciata da un'attrice è stato qualcosa di inaspettato".

