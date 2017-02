Il trono di spade 7: Ian McShane consiglia ai fan accaniti di "farsi una vita"

Cristiano Ogrisi

Qualche mese fa, Ian McShane ha risposto ai fan de Il trono di spade dicendogli di farsi una vita, dopo che è stato criticato fortemente per aver rivelato un grosso spoiler della sesta stagione dello show HBO.

L'attore inglese non è la prima volta che si pone in modo infelice verso il pubblico, avendo definito una volta il telefilm "solo tette e draghi". Mentre promuoveva Il trono di spade, ha dichiarato che il Mastino sarebbe tornato in scena, e molti fan avrebbero preferito non saperlo prima di vederlo ufficialmente sullo schermo. In un'intervista a Empire, l'attore è tornato sul tema:

"Non ci si crede. 'Stai spoilerando'. Ma cosa sto spoilerando? Avevo solo detto che un personaggio amato e atteso da tutti sarebbe ritornato. Fatevi una fottuta vita, lo show è enorme ma alcuni fan ci si identificano fin troppo. Mi viene da dirgli 'Avete mai pensato al vostro stile di vita? Forse dovreste uscire di più di casa'".

La settima attesa stagione de Il trono di spade, composta da sette episodi, andrà in onda sulla HBO tra Giugno e Luglio 2017.

