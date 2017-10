Il Trono di Spade 7: i segreti del confronto tra Arya e Brienne in un nuovo video

La HBO ha diffuso un nuovo video dedicato al dietro le quinte della settima stagione della serie Il trono di spade.

Il filmato è dedicato a uno dei passaggi più interessanti e coinvolgenti delle puntate: il momento in cui Arya e Brienne si allenano per la prima volta insieme, dando vita a un breve duello.

Il direttore della fotografia dell'episodio ha sottolineato che non è stato necessario lavorare molto per rendere la scena interessante e divertente perché i fan volevano da tempo assistere a un confronto tra le due guerriere.

Gwendoline Christie e Maisie Williams hanno poi svelato che l'allenamento per quella sequenza è stato incredibile, anche perché i due personaggi hanno stili diversi oltre ad altezze differenti.

Il filmato, inoltre, mostra come sono state utilizzate le controfigure.

