Il Trono di Spade 7: i fan scovano una presenza inquietante nell'ultimo episodio (VIDEO)

Ci potrebbe essere un fantasma che si aggira a Grande Inverno. Nei giorni passati, subito dopo la messa in onda del quarto episodio della settima stagione de Il trono di spade, si è molto parlato sui social della scena in cui Arya (Maisie Williams) e Brienne (Gwendoline Christie) si sfidano. Non solo per il fatto che la piccola Stark ha vinto con facilità il confronto, ma per ciò che avviene sullo sfondo. Sul portale Reddit, infatti, un fan giurerebbe di vedere il fantasma di Catelyn Stark (Michelle Fairley), vestito verde e lunghi capelli rossi, camminare in due momenti diversi. Quando Arya dice a Brienne "hai giurato di proteggere entrambe le figlie di mia madre":

E in un altro momento del combattimento, sempre dietro la piccola Stark (guardate a 2.01):

Nei libri di George R.R. Martin, il personaggio di Catelyn Stark ha un'evoluzione del tutto diversa rispetto - finora - allo show HBO: infatti la donna torna nelle sembianze di Lady Stoneheart, per vendicarsi dei Freys per il Red wedding. Molti utenti su Reddit pensano che potrebbe essere un indizio per capire che gli showrunners stanno per inserirla anche nella serie, visto che avrà un ruolo nel rapporto da Brienne e Pod.

