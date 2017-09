Il Trono di Spade 7, Gwendoline Christie: "Tormund continua a provarci anche fuori dal set"

La settima stagione de Il trono di spade è finita in un attimo. L'avanzata delle armate dei morti, e il loro conseguente arrivo alla Barriera, ha reso elettrizzante queste nuove sette puntate, ma c'è stato un elemento che ha regalato un momento di leggerezza alla stagione: lo strano rapporto tra Tormund Gianstbane e Brienne di Tarth. Il Bruto ha mostrato interesse verso la protettrice delle sorelle Stark, sorridendole in modo inquietante e provando ad attaccare bottone in maniera piuttosto bizzarra. L'interprete Gwendoline Christie ha dichiarato che l'attore Kristofer Hivju non è mai uscito dal personaggio, neanche dopo le riprese:

"Gli piaccio e lui ama non uscire mai dal personaggio anche fuori dal set. Una volta stavamo sotto un gazebo, buio e con un fornelletto al centro. Lui ha iniziato a masticare il suo panino in modo disgustoso mentre mi guardava. Sul serio, stava facendo l'amore con quel panino mentre mi fissava. I suoi occhi sono forti, come se mi puntassero dei laser addosso."

