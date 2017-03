Il trono di spade 7: ghiaccio e fuoco nel nuovo teaser poster

HBO ha svelato un nuovo poster della settima stagione de Il trono di spade che anticipa la battaglia tra ghiaccio e fuoco che prenderà il via in estate. Il poster mostra infatti il biancore del ghiaccio sotto il quale si accende un fuoco. L'immagine è stata svelata a Austin, in Texas, durante il SXSW festival. Alla fine della passata stagione i draghi di Daenerys (Emilia Clarke) e il suo immenso esercito si muovono alla volta di Westeros, dove Cersei (Lena Headey) è divenuta Regina dopo la morte dei suoi figli. L'esercito del Re della Notte (Vladimir Furdik nella stagione 6) si dirige a sud e una battaglia sembra imminente.

Leggi anche: Il trono di spade: 5 consigli per recuperare la serie partendo da zero (e sopravvivere!)

Tempo fa Maisie Williams, che interpreta Arya Stark, ha twittato: "Ho appena finito di leggere il copione della settima stagione, i guai diventano reale. Preparatevi... anzi cancellate ciò che ho detto, niente vi preparerà per questo."

Al momento non sappiamo ancora la data della premiere de Il trono di spade che, secondo le prime anticipazioni, dovrebbe fare ritorno su HBO a luglio. A breve gli showrunner David Benioff e Daniel Weiss parteciperanno con Maisie Williams e Sophie Turner, che interpreta Sansa Stark, a un panel al SXSW durante il quale è probabile che emergano nuove anticipazioni.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Il trono di spade 7: ghiaccio e fuoco nel nuovo...