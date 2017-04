Il Trono di Spade 7: Ed Sheeran parla del suo ruolo nella prossima stagione!

La settima stagione de Il trono di spade vedrà Ed Sheeran in un piccolo cameo, e il cantante ha recentemente rivelato qualche dettaglio a riguardo. Due anni fa, Sheeran è già entrato nel mondo della recitazione prendendo parte a The Bastard Executioner di Kurt Sutter, e quest'estate esordirà nel prestigioso show HBO. I primi a rivelare la sua partecipazione allo show sono stati i creatori David Benioff e D.B. Weiss durante il SXSW, originariamente come sorpresa per Maisie Williams (Arya Stark), che è una sua grande fan. Durante un'intervista a The Hits Radio, Sheeran ha parlato della sua parte, che pare sarà molto molto breve:

"Compaio in una scena con Maisie Williams. Canto una canzone e lei mi dice 'Oh, che bella canzone'. Un altro momento emozionante è stato andare in bagno e ritrovarmi accanto a Kit Harington prima di conoscerlo personalmente ma solo da grande fan di Game of thrones."

In precedenti dichiarazioni, il cantante si era rivelato orgoglioso di non morire nella sua scena e ha annunciato che in tutto sarà sullo schermo meno di cinque minuti. Sheeran non è il primo membro del mondo della musica a comparire ne Il trono di spade: la band Mastodon fanno parte dei Bruti durante la battaglia di Hardhome, i Sigur Ros suonano durante il matrimonio tra Joffrey e Sansa, il batterista dei Coldplay Will Champion appare mentre colpisce un tamburo, Gary Lightbody degli Snow Patrol cammina con un cavallo sulla neve e la band Of Monsters and Men compare nei panni di particolari menestrelli appostati su un lato di un castello.

Leggi anche: Il trono di spade: 10 teorie e ipotesi per la stagione 7

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Il Trono di Spade 7: Ed Sheeran parla del suo...