Il Trono di Spade 7: aspettando la nuova stagione, ne parliamo in diretta streaming

Ci siamo quasi. La lunga attesa, per i fan de Il trono di spade, sta per terminare. Il 16 luglio la serie HBO torna sugli schermi con la settima stagione e nuovi episodi che catalizzeranno le discussioni e i confronti sui social, ma soprattutto (ne siamo certi) non mancheranno di regalarci grandi emozioni, in tutti i sensi. A pochi giorni dal debutto de Il Trono di Spade 7, abbiamo deciso di lanciare una diretta streaming oggi pomeriggio alle ore 15.00 per una piacevole chiacchierata estiva su ciò che ci aspetta tra qualche giorno.

Leggi anche: Il trono di spade: 5 consigli per recuperare la serie partendo da zero (e sopravvivere!)

Vi ricordiamo che potete intervenire con domande e commenti durante la diretta scrivendo nei commenti in fondo a questa news, la chat di Youtube o usando l'apposita live@movieplayer.it. Cercheremo di rispondervi live per chiacchierare insieme!

Ricordiamo che il primo episodio si intitola Dragonstone e sarà seguito da Stormborn e The Queen's Justice. Il primo e il terzo episodio sono stati scritti da David Benioff e D.B. Weiss, mentre il secondo è stato firmato da Bryan Cogman. La regia della première è di Jeremy Podeswa, e le due successive puntate sono state firmate da Mark Mylod.

