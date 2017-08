Il Trono di Spade 7: annunciati il titolo e la durata del season finale

La settima stagione della serie Il trono di spade si concluderà domenica con la puntata intitolata The Dragon and the Wolf. La HBO ha inoltre annunciato che la durata ufficiale sarà di 79 minuti e 43 secondi.

Il titolo dovrebbe far riferimento a Daenerys Targaryen e Jon Snow e i protagonisti sono stati mostrati nel trailer impegnati a incontrare Cersei ad Approdo del Re, per parlare di come affrontare l'ormai innegabile minaccia degli Estranei.

Ravens tell us that the #GoTS7 finale will be 79 minutes and 43 seconds.

Watch "The Dragon and the Wolf" Sunday at 9PM on @HBO. pic.twitter.com/zcCutpjqtp — Game Of Thrones (@GameOfThrones) August 22, 2017

