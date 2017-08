Il Trono di Spade 7: alle 23.50 commentiamo il finale di stagione in diretta streaming!

Ci siamo. Dopo sette settimane, è arrivato il momento del season finale de Il trono di spade! La breve ma intensa e spettacolare settima stagione sta distruggendo record su record, nonostante sia stata messa a dura prova dai leak degli hacker. Con il finale della 7x06, Oltre la barriera, gli equilibri delle forze in campo si sono ribaltati. Daenerys, per salvare Jon e il suo gruppo, ha perso Viserion, uno dei tre draghi leggendari, che è diventato parte dell'esercito del Re della Notte, che ora più che mai sembra deciso a sferrare un attacco decisivo.

Subito dopo la messa in onda della puntata vi invitiamo a restare con noi di Movieplayer.it per discutere in diretta del finale, che si preannuncia sconvolgente, dei nostri momenti e personaggi preferiti. L'appuntamento con Movieplayer Live è alle 23.50, non mancate!

Vi ricordiamo che potete intervenire con domande e commenti durante la diretta scrivendo nei commenti in fondo a questa news, la chat di Youtube o usando l'apposita live@movieplayer.it. Cercheremo di rispondervi live per chiacchierare insieme!

